Giappone: tifone Nanmadol, 9 milioni di cittadini dovranno evacuare le proprie abitazioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Tokyo, 19 set. (Adnkronos) - Sono nove milioni le persone a cui è stato detto di lasciare le proprie case dopo che tifone Nanmadol ha colpito l'isola meridionale di Kyushu, in Giappone, causando due morti e 70 feriti. Secondo le previsioni, Nanmadol dovrebbe passare nei prossimi giorni sull isola di Honshu. Nanmadol si è abbattuto sul Giappone con raffiche fino a 234 km all'ora e in alcune aree sono previsti 400 mm di pioggia in 24 ore. Decine di migliaia di persone hanno trascorso la scorsa notte in rifugi di emergenza e quasi 350.000 case sono senza elettricità. I trasporti sono stati interrotti e il paese si sta preparando all'arrivo di inondazioni e smottamenti. I servizi di treni ad alta velocità, i traghetti e centinaia di voli sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Tokyo, 19 set. (Adnkronos) - Sono novele persone a cui è stato detto di lasciare lecase dopo cheha colpito l'isola meridionale di Kyushu, in, causando due morti e 70 feriti. Secondo le previsioni,dovrebbe passare nei prossimi giorni sull isola di Honshu.si è abbattuto sulcon raffiche fino a 234 km all'ora e in alcune aree sono previsti 400 mm di pioggia in 24 ore. Decine di migliaia di persone hanno trascorso la scorsa notte in rifugi di emergenza e quasi 350.000 case sono senza elettricità. I trasporti sono stati interrotti e il paese si sta preparando all'arrivo di inondazioni e smottamenti. I servizi di treni ad alta velocità, i traghetti e centinaia di voli sono stati ...

