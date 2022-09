Coppa Davis, Volandri: “Stati Uniti fortissimi, ma i miei ragazzi sono strepitosi” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Volevamo vincere anche l’ultima partita per dare un segnale. Questa squadra vuole andare veloce”. Questa tutta la soddisfazione del capitano degli Azzurri in Coppa Davis, Filippo Volandri, dopo la conquista del pass per le Finals di Malaga. “Siamo felicissimi, tutti hanno fatto la loro parte: chi ha giocato e chi no, il pubblico, chi ha reso questo evento possibile. E’ stato un successo di squadra, siamo orgogliosi” ha aggiunto. Il 24 novembre l’Italia affronta gli Stati Uniti ai quarti di finale: “sono fortissimi, come tutte le squadre che vanno a Malaga. Loro hanno giocatori forti, ma li abbiamo anche noi. I ragazzi sono Stati strepitosi, sono arrivati da New York in condizioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) “Volevamo vincere anche l’ultima partita per dare un segnale. Questa squadra vuole andare veloce”. Questa tutta la soddisfazione del capitano degli Azzurri in, Filippo, dopo la conquista del pass per le Finals di Malaga. “Siamo felicissimi, tutti hanno fatto la loro parte: chi ha giocato e chi no, il pubblico, chi ha reso questo evento possibile. E’ stato un successo di squadra, siamo orgogliosi” ha aggiunto. Il 24 novembre l’Italia affronta gliai quarti di finale: “, come tutte le squadre che vanno a Malaga. Loro hanno giocatori forti, ma li abbiamo anche noi. Iarrivati da New York in condizioni ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - sportface2016 : #CoppaDavis #Volandri: '#StatiUniti fortissimi, ma i miei ragazzi sono strepitosi' - Bianca34874951 : RT @paolobertolucci: Premio Coppa Davis -