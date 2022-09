Si cerca l' incidente Meloni ancora contestata | e cosa fa Lamorgese?

(Di domenica 18 settembre 2022) "Lasciateli stare, la sinistra vuole questo, vuole che ci siano incidenti". La leader Fratelli d'Italia Giorgiadal palco di Caserta risponde a un gruppo di contestatori che, intrufolati tra i sostenitori di Fratelli d'Italia,no lo scontro: "È la sesta volta. Sil'. Il ministronon fa suo lavoro" denuncia la leader di FdI. D'altronde alla sesta volta il dubbio che qualcuno voglia impedire a Fratelli d'Italia di portare avanti la propria campagna elettorale appare legittimo. "Solo grazie al grande senso di civiltà dei nostri sostenitori, che rifiutano ogni provocazione, non si sono verificati scontri" raccontano da Fratelli d'Italia. "Lasciateli stare, possono strillare quanto vogliono, non me li filo per niente" grida dal palcoche ...

MarcoCata69 : RT @SecolodItalia1: Meloni denuncia: provocatori ai miei comizi e La7 li intervista. Lamorgese, qualcuno cerca l’incidente? - RobiOcchino : RT @SecolodItalia1: Meloni denuncia: provocatori ai miei comizi e La7 li intervista. Lamorgese, qualcuno cerca l’incidente? - No2Ch3 : RT @tempoweb: 'Si cerca l'incidente' @GiorgiaMeloni ancora contestata al comizio: cosa fa la ministra #Lamorgese #18settembre @FratellidIta… - augustamontarul : RT @SecolodItalia1: Meloni denuncia: provocatori ai miei comizi e La7 li intervista. Lamorgese, qualcuno cerca l’incidente? - StufaMarcia1 : RT @Corriere: Meloni e le contestazioni: «Si cerca l’incidente, ho sentito Lamorgese. Non si rovini la nostra campagna» -

... in cui interpreta una donna che ritorna in patria dopo aver combattuto nella guerra in Afghanistan edi ritornare a una vita normale dopo unche le ha causato danni cerebrali. ...... rivive in tutti noi, nei familiari delle vittime, in chila verità. Un dolore accentuato ...proprio guardando alle inaspettate conclusioni a cui l'organismo istituito per far luce sull'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Doveva essere una giornata tranquilla e rilassante dedicata alla sua più grande passione, cercare funghi nei boschi, ma gli è costata la vita.