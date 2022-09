Salvini a Pontida avverte gli alleati: uniti ma programma è sacro. Zaia lo incalza: “Ok autonomia o governo in discussione” (Di domenica 18 settembre 2022) La novità è l'abolizione del canone Rai: novanta euro in meno all'anno per le famiglie italiane, "qualcuno potrà mangiare due volte di più". La sorpresa annunciata è la firma dei sei "sacri impegni" da parte di tutto il gruppo dirigente del partito: su quelli (autonomia regionale, bollette, Fornero e quota 41, stop sbarchi, Flat tax, giustizia giusta) potrà anche saltare il centrodestra, se non saranno rispettati dagli alleati. Matteo Salvini tenta così di risollevare i sondaggi della Lega, dal prato di Pontida dove tutto nacque quasi 40 anni fa e dove, secondo gli organizzatori, oggi si sono ritrovati 100mila militanti. La chiave per tenere insieme le radici del Nord e le ambizioni nazionali è l'autonomia regionale. Perché la base storica della Lega non vuole più aspettare, come si incarica di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) La novità è l'abolizione del canone Rai: novanta euro in meno all'anno per le famiglie italiane, "qualcuno potrà mangiare due volte di più". La sorpresa annunciata è la firma dei sei "sacri impegni" da parte di tutto il gruppo dirigente del partito: su quelli (regionale, bollette, Fornero e quota 41, stop sbarchi, Flat tax, giustizia giusta) potrà anche saltare il centrodestra, se non saranno rispettati dagli. Matteotenta così di risollevare i sondaggi della Lega, dal prato didove tutto nacque quasi 40 anni fa e dove, secondo gli organizzatori, oggi si sono ritrovati 100mila militanti. La chiave per tenere insieme le radici del Nord e le ambizioni nazionali è l'regionale. Perché la base storica della Lega non vuole più aspettare, come si incarica di ...

