Emma Marrone da brividi | messaggio da pelle d’oca per compleanno papà Rosario

(Di domenica 18 settembre 2022)commuove con undain occasione deldi, scomparso pochi giorni.fa piangere i fan condividendo untoccante e al tempo stesso struggente in occasione deldi, scomparso pochi giorni fa. Il signoravrebbe compiuto oggi gli anni e pere la sua famiglia è un giorno più difficile degli altri da affrontare.che già ieri ha condiviso unricordando uno dei tanti momenti vissuti con, oggi, in quello che sarebbe stato il suo ...

fanpage : Oggi il papà di Emma Marrone avrebbe compiuto 67 anni. La cantante gli dedica un pensiero sui social - RoncatoAgnese : RT @soft_amoroso: All'interno della scuola sono passati,e passeranno moltissimi talenti,ma le artiste che hanno fatto la storia di amici so… - emmalexpdc : RT @soft_amoroso: All'interno della scuola sono passati,e passeranno moltissimi talenti,ma le artiste che hanno fatto la storia di amici so… - ManuR__03 : RT @chisitrovamai: chissà Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Elodie e Gaia come devono sentirsi sapendo che da quel porgramma non… -

Tra le tante foto pubblicate c'è un passaggio di una canzone di, grande amica della Michielin. Si tratta del brano 'Davvero' di cui ha estrapolato una parte molto importante che richiama ...Francesca Michielin sulla sua partecipazione come conduttrice ammette: 'Mi sento più a mio agio così' Infine la Michielin, nuova conduttrice di X - Factor 2022 e grande amica di, ex ...Elodie si è confessata raccontando di come abbia deluso la celebre collega e di come i rapporti tra le due siano drasticamente cambiati.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...