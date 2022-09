Nei paesi sommersi tra morti e sfollati. La rabbia dei sindaci: "Noi non avvisati" (Di sabato 17 settembre 2022) Caduta la pioggia di 4 mesi: 9 vittime e almeno due dispersi, 150 senza casa. Stato d'emergenza L'accusa: "Solo un'allerta gialla". Indagano i pm Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Caduta la pioggia di 4 mesi: 9 vittime e almeno due dispersi, 150 senza casa. Stato d'emergenza L'accusa: "Solo un'allerta gialla". Indagano i pm

davcarretta : Draghi sui “pupazzi prezzolati”. “Negli ultimi vent’anni il governo russo ha effettuato una sistemica opera di cor… - CarloCalenda : .?@EnricoLetta? nervosismo e maleducazione non sono da te. Ieri ho colmato una lacuna. Nei paesi seri i confronti s… - elio_vito : Nei paesi in cui la cannabis viene legalizzata, le vendite di farmaci convenzionali calano nettamente, provocando u… - ilgiornale : Caduta la pioggia di 4 mesi: 9 vittime e almeno due dispersi, 150 senza casa. Stato d'emergenza L'accusa: 'Solo un'… - bedel1945 : La poliomielite ritorna nei paesi ricchi ma rimane una minaccia per i paesi in via di sviluppo Lo Stato di New York… -