Insigne, sua moglie ha perso il bambino: il dramma a sei mesi di gravidanza (Di sabato 17 settembre 2022) Grande assente dalla lista dei convocati della Nazionale italiana di calcio, Lorenzo Insigne sta vivendo un momento terribile: lui e sua moglie Jenny, in dolce attesa da sei mesi, hanno perso il loro bambino. Ed è proprio a causa del dramma che ha colpito la loro famiglia che l’ex attaccante del Napoli non scenderà in campo con la maglia azzurra. Lorenzo Insigne e Jenny, il loro dramma Solo qualche settimana fa, festeggiando il suo primo goal nel Toronto, il calciatore Lorenzo Insigne aveva dato l’annuncio della gravidanza di sua moglie, Jenny Darone. Il suo tenerissimo gesto, il pallone infilato sotto la maglia, non lasciava alcun dubbio: è in questo modo così dolce che aveva voluto rivelare un bel ... Leggi su dilei (Di sabato 17 settembre 2022) Grande assente dalla lista dei convocati della Nazionale italiana di calcio, Lorenzosta vivendo un momento terribile: lui e suaJenny, in dolce attesa da sei, hannoil loro. Ed è proprio a causa delche ha colpito la loro famiglia che l’ex attaccante del Napoli non scenderà in campo con la maglia azzurra. Lorenzoe Jenny, il loroSolo qualche settimana fa, festeggiando il suo primo goal nel Toronto, il calciatore Lorenzoaveva dato l’annuncio delladi sua, Jenny Darone. Il suo tenerissimo gesto, il pallone infilato sotto la maglia, non lasciava alcun dubbio: è in questo modo così dolce che aveva voluto rivelare un bel ...

_Berlino_ : #Insigne Un grande abbraccio a Lorenzo e la sua famiglia. ?? - bella2110_ : Quanto mi si spezza il cuore per Insigne e la sua famiglia?? tanta forza a loro - NapoliAddict : CorSera – Dramma per Lorenzo Insigne e la sua famiglia: la moglie Genny ha perso la bambina che aspettava #Napoli… - infoitinterno : CorSera – Dramma per Lorenzo Insigne e la sua famiglia: la moglie Genny ha perso la bambina che aspettava - FabioMencocco : Ditemi voi a cosa serviva svelare un problema personale di #Insigne e della sua famiglia. Ditemi dove sta la notizi… -