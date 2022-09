Di Maio a Napoli: "Gazebo divelto e ragazzi malmenati, ma andiamo avanti" (Di sabato 17 settembre 2022) Napoli, 17 settembre 2022 "Oggi a Napoli i ragazzi di Impegno civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, il Gazebo distrutto. Questa non è campagna elettorale. A chi fa della violenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022), 17 settembre 2022 "Oggi adi Impegno civico sono stati, le loro magliette strappate, ildistrutto. Questa non è campagna elettorale. A chi fa della violenza ...

repubblica : Napoli, vandalizzato il gazebo di Di Maio a Forcella [di Marina Cappitti] - repubblica : Di Maio 'vola' come in Dirty dancing: show in trattoria a Napoli - luciano55321084 : Napoli, vandalizzato il gazebo di Di Maio a Forcella. Identificato un uomo.Sul posto è intervenuta la polizia. Il m… - KTrevisti : RT @tempoweb: 'Fermare la violenza' #DiMaio denuncia l'aggressione al gazebo di #Ic #17settembre #iltempoquotidiano #elezionipoliche2022 h… - Affaritaliani : Di Maio a Napoli: 'Gazebo divelto e ragazzi malmenati, ma andiamo avanti' -