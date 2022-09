Usa e Vietnam stringono ulteriormente i loro legami (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 12 settembre 2022, il vicesegretario alla Difesa Usa, Ely Ratner, ha co-presieduto il Defense Policy Dialogue Stati Uniti-Vietnam (Dpd) con il viceministro della Difesa del Vietnam, il generale Hoang Xuan Chien ad Hanoi. Il Dpd Usa-Vietnam è il forum di più alto livello per il progresso della cooperazione bilaterale in materia di difesa tra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 12 settembre 2022, il vicesegretario alla Difesa Usa, Ely Ratner, ha co-presieduto il Defense Policy Dialogue Stati Uniti-(Dpd) con il viceministro della Difesa del, il generale Hoang Xuan Chien ad Hanoi. Il Dpd Usa-è il forum di più alto livello per il progresso della cooperazione bilaterale in materia di difesa tra InsideOver.

