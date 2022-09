Svelato il cast de Il Collegio, nuovi studenti tra i banchi già a fine settembre: anticipazioni e nomi (Di venerdì 16 settembre 2022) Il cast de Il Collegio è pronto a conquistare il pubblico di Rai2 visto che alla messa in onda manca sempre meno. La nuova stagione del docureality di Rai2 prenderà il via il prossimo 27 settembre con la voce narrante di Nino Frassica e i nuovi protagonisti pronti a conquistare il proprio diploma, ma ci riusciranno davvero tutti? Ad alzare il velo sul cast della nuova edizione sono proprio i profili ufficiali che hanno rilasciato una serie di video in cui i ragazzi si sono raccontati e hanno risposto alle domande ‘da provino’ che hanno già portato a casa migliaia di like. Il cast de Il Collegio andrà indietro nel 1958 con tutto quello che questo significa in termini di materie, attività e argomenti trattati. La location sarà ancora il convitto Regina Margherita di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilde Ilè pronto a conquistare il pubblico di Rai2 visto che alla messa in onda manca sempre meno. La nuova stagione del docureality di Rai2 prenderà il via il prossimo 27con la voce narrante di Nino Frassica e iprotagonisti pronti a conquistare il proprio diploma, ma ci riusciranno davvero tutti? Ad alzare il velo suldella nuova edizione sono proprio i profili ufficiali che hanno rilasciato una serie di video in cui i ragazzi si sono raccontati e hanno risposto alle domande ‘da provino’ che hanno già portato a casa migliaia di like. Ilde Ilandrà indietro nel 1958 con tutto quello che questo significa in termini di materie, attività e argomenti trattati. La location sarà ancora il convitto Regina Margherita di ...

infoitcultura : Gf Vip, svelato tutto il cast in anteprima: ecco chi ci sarà - zazoomblog : Gf Vip svelato tutto il cast in anteprima: ecco chi ci sarà. Signorini beffato la sua reazione - #svelato #tutto… - infoitcultura : Svelato il cast del Gf Vip 7: ecco chi entrerà nella casa - infoitcultura : Grande Fratello: svelato il cast della nuova edizione - infoitcultura : Gf Vip, svelato tutto il cast in anteprima: ecco chi ci sarà -