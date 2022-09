San Donà di Piave (Venezia), 18enne muore sul lavoro schiacciato da una lastra di metallo: era in stage scolastico (Di venerdì 16 settembre 2022) commenta Un 18enne è morto in un incidente all'interno di un'azienda di San Donà di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane era uno studente di un istituto tecnico di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) commenta Unè morto in un incidente all'interno di un'azienda di Sandi), specializzata nella lavorazione del. Il giovane era uno studente di un istituto tecnico di ...

