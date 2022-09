(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - “Ilha pagato un prezzo durissimo alla crisi pandemica ma rimane un settore straordinariamente importante per l'economia italiana, generando circa il 10 per cento del Pil e occupando 2,7 milioni di persone. La forte ripresa nel 2022 è stata superiore alle più rosee aspettative ma non ha ancora portato al pieno recupero di quanto perso durante la pandemia. Il caro bollette sta erodendo tutti i margini e mette a rischio molte imprese del settore. Il governo ha stanziato risorse importanti per affrontare il caro energia - oltre 43 miliardi di euro - ma è necessario andare oltre le misure puramente compensative, ripristinando un regime di prezzi amministrati e fissando un tetto massimo al prezzo dell'elettricità che permetta di distinguere tra quella prodotta dal gas e quella prodotta, a costi nettamente inferiori, da fonti rinnovabili”. ...

fisco24_info : Misiani (Pd): 'Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale': (Adnkronos) - “Il tur… - italiaserait : Misiani (Pd): ‘Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale’ - ledicoladelsud : Misiani (Pd): ‘Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale’ -

Adnkronos

: La guerra ( "che non ha fine" ); La pace (da lavorarci su); Tensione sui mercati ... E conclude che se non sarà il parlamento, saranno leforze politiche a guidare i cittadini, affinché ...In particolare, per quanto riguarda la transizione digitale: grazie a soggetti dotati delle...sul mondo professionale è intervenuto al forum il responsabile economia del Pd Antonio: "... Misiani (Pd): 'Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale' (Adnkronos) – “Il turismo ha pagato un prezzo durissimo alla crisi pandemica ma rimane un settore straordinariamente importante per l’economia italiana, generando circa il 10 per cento del Pil e occup ...Andrea Orlando si appella a Giorgetti per far passare i suoi emendamenti anti delocalizzazioni Il Decreto Aiuti da 18 miliardi è fermo al Senato e rischia di scadere bloccato da una serie di emendamen ...