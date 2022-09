È morto a Dubai Amedeo Matacena, l’ex deputato di FI era latitante da 10 anni (Di venerdì 16 settembre 2022) Amedeo Matacena è morto a Dubai oggi 15 settembre, probabilmente a causa di un infarto. La notizia si era diffusa nella sua Reggio Calabria prima ancora che nelle vie ufficiali, con la conferma del decesso arrivata più tardi da parte dei legali dell’ex parlamentare. Aveva 59 anni e da ormai 10 anni viveva negli Emirati Arabi, quasi tutti trascorsi da latitante. Nato a Catania, era molto legato al capoluogo calabrese anche per via di suo padre, che fu anche presidente del Reggina calcio. La carriera politica di Matacena iniziò nel 1994, quando venne eletto deputato, nel collegio di Villa San Giovanni proprio a Reggio Calabria, con il Polo del Buon Governo. Due anni più tardi confluì in ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022)oggi 15 settembre, probabilmente a causa di un infarto. La notizia si era diffusa nella sua Reggio Calabria prima ancora che nelle vie ufficiali, con la conferma del decesso arrivata più tardi da parte dei legali delparlamentare. Aveva 59e da ormai 10viveva negli Emirati Arabi, quasi tutti trascorsi da. Nato a Catania, era molto legato al capoluogo calabrese anche per via di suo padre, che fu anche presidente del Reggina calcio. La carriera politica diiniziò nel 1994, quando venne eletto, nel collegio di Villa San Giovproprio a Reggio Calabria, con il Polo del Buon Governo. Duepiù tardi confluì in ...

