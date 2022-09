Alluvione Marche | Bocchini Confindustria Ancona | “Tragedia di dimensioni non misurabili | imprese in ginocchio”

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ unadinon. E per le prossime ore abbiamo ancora allerta rossa e le nuove nere che si avvicinano. Sono morte 10 persone e 4 sono disperse, tantissima gente e fuori da casa e senza corrente. E’ unache ci deve fare riflettere tutti, perchè non si può più parlare di eventi straordinari. Ormai sono diventati all’ordine del giorno e dobbiamo essere pronti ad affrontarli. I letti dei fiumi si devono pulire, gli argini si devono alzare, e serve un osservatorio capace di anticipare per tempo l’arrivo di questi fenomeni in modo da prepararsi”. Così, raggiunto telefonicamente da Adnkronos/Labitalia, Pierluigi, presidente di, sull’che ha colpito le ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - giove_luna : RT @marcocattaneo: Dopo mesi di siccità e un caldo anomalo dall’inizio di maggio, la tragica #alluvione nelle #Marche. Un pensiero a chi ha… - eErgaOmnes : RT @giuliocavalli: Chissà se dopo l'alluvione nelle Marche potremo decidere che i negazionisti del cambiamento climatico siano criminali fa… -

L'nelleche ha causato nove morti , quattro dispersi, centinaia di sfollati e danni ingenti ad abitazioni e attività non era stata prevista . Mentre la procura di Ancona ha aperto un'...Automobili finite sui muretti, residenti in strada a spalare fango, il fiume Misa ancora marrone. Il giorno dopo l'a Senigallia la situazione è drammatica: le vittime sono almeno 10, ancora diversi i dispersi, decine gli sfollati.Il bilancio delle vittime accertate di 9 morti purtroppo sembra destinato a salire. Le prime fasi delle indagini sono state effettuate dal pubblico ministero Paolo Gubinelli, ma il fascicolo passerà p ...