Francesco Chiofalo sbotta sui social: "Insultato per colpa della mia ex, ma chi la conosce a questa!" (Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco Chiofalo è intervenuto sui social dopo essere stato duramente attaccato a causa delle ultime dichiarazioni della ex Selvaggia Roma sulle adozioni da parte di coppie omosessuali. L'ex protagonista di Temptation Island si è detta contraria alle adozioni gay scatenando le polemiche. Tra chi ha voluto risponderle c'è stato anche Tommaso Zorzi, che da sempre difende la possibilità per le coppie omosessuale di adottare e crescere un bambino. Anche Chiofalo, in quanto ex della Roma, pare essere stato coinvolto nella "faida". Per questo il personal trainer si è voluto difendere con delle storie pubblicate su Instagram: Sono stato inondato di insulti perché la mia ex ha dato un giudizio sulle adozioni gay. Addirittura sotto i commenti di questo post vengo menzionato più volte come se ...

