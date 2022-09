Il vero senso del viaggio in Asia Centrale di Xi Jinping (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa settimana, il presidente cinese Xi Jinping ha effettuato il suo primo viaggio all’estero dallo scoppio della pandemia. Il leader cinese si fermerà in Uzbekistan e in Kazakistan, dove incontrerà il presidente Vladimir Putin, dopodiché parteciperà al vertice della Shanghai Cooperation Organization (Sco), un organismo intergovernativo di cui fa parte la Russia e i vicini InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa settimana, il presidente cinese Xiha effettuato il suo primoall’estero dallo scoppio della pandemia. Il leader cinese si fermerà in Uzbekistan e in Kazakistan, dove incontrerà il presidente Vladimir Putin, dopodiché parteciperà al vertice della Shanghai Cooperation Organization (Sco), un organismo intergovernativo di cui fa parte la Russia e i vicini InsideOver.

