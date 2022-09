Viktoria Plzen-Inter | che gol di Dzeko | destro piazzato e 0-1 VIDEO

(Di martedì 13 settembre 2022) L’è in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete del vantaggio dopo una bella azione corale: Gosens, nell’inedita posizione di centravanti, serve Correa che vede libero, il bosniaco con un belmette la palla in rete. Ecco il. SportFace.

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - DiMarzio : #UCL, @Inter | Le parole di #Marotta prima della gara contro il @fcviktorkaplzen - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - snaroasruss : Chissà se un giorno scopriremo quale imperdonabile torto il Viktoria Plzen ha fatto a Edin Dzeko - salvatorecozza1 : RT @Luissss97: Il Viktoria Plzen mi fa tornare alla mente uno dei tanti capolavori della capra livornese, rimontati nel recupero ?? https://… -

Makkelie fa questa sera il suo esordio in questa fase di Champions League: nei turni preliminari aveva invece diretto tre partite (Sheriff, Bodo/Glimt Dinamo Zagabria e Trabzonspor ...In campo- Inter 0 - 1 DIRETTA e Sporting - Tottenham 0 - 0 DIRETTA GOL!- INTER 0 - 1 al 20' ! Rete di Edin Deko. Probabili formazioni di- Inter....Beppe Marotta ha parlato nel pre-partita di Viktoria Plzen-Inter soffermandosi sull'esclusione di Lautaro ma non solo ...Inter, nel giorno del secondo turno di Champions arrivano buone notizie dall'infermeria. Simone Inzaghi può essere fiducioso. L'Inter scende in campo contro il Viktoria Plzen, nella seconda partita di ...