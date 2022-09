Vaccini bivalenti contro Omicron 4 e 5: ecco quando e quali verranno somministrati in Italia (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il via libera dell’Aifa, lo scorso 5 settembre, i Vaccini bivalenti, ovvero ‘aggiornati’, verranno somministrati anche in Italia. Le prenotazioni del medicinale — a partire dal 12 anni in su — in Italia sono iniziate ieri, lunedì 12 settembre. Resta da capire ora quando il nuovo preparato arriverà nella Penisola e cosa si deciderà di fare con le 19 milioni di dose attese. Leggi anche: Covid, al via da lunedì le prenotazioni dei Vaccini bivalenti: a chi sono consigliati In arrivo in Italia il vaccino bivalente contro Omicron Dopo il lascia passare dell’Ema, sarà necessario capire anche come si organizzeranno gli altri paesi europei rispetto alla somministrazione delle dosi usate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il via libera dell’Aifa, lo scorso 5 settembre, i, ovvero ‘aggiornati’,anche in. Le prenotazioni del medicinale — a partire dal 12 anni in su — insono iniziate ieri, lunedì 12 settembre. Resta da capire orail nuovo preparato arriverà nella Penisola e cosa si deciderà di fare con le 19 milioni di dose attese. Leggi anche: Covid, al via da lunedì le prenotazioni dei: a chi sono consigliati In arrivo inil vaccino bivalenteDopo il lascia passare dell’Ema, sarà necessario capire anche come si organizzeranno gli altri paesi europei rispetto alla somministrazione delle dosi usate ...

LaVeritaWeb : Da ieri sono disponibili i bivalenti aggiornati contro Omicron 1. Contemporaneamente Ema ha approvato il preparato… - CorriereCitta : Vaccini bivalenti contro Omicron 4 e 5: ecco quando e quali verranno somministrati in Italia - SicilianoSum : RT @Beaoh11: Finalmente in consegna i vaccini bivalenti, bifuel, bisessuali, elettrici e con farina d'insetti. Azzo se fanno in fretta... i… - francescoburra3 : RT @Beaoh11: Finalmente in consegna i vaccini bivalenti, bifuel, bisessuali, elettrici e con farina d'insetti. Azzo se fanno in fretta... i… - Gianluc68325330 : RT @Beaoh11: Finalmente in consegna i vaccini bivalenti, bifuel, bisessuali, elettrici e con farina d'insetti. Azzo se fanno in fretta... i… -