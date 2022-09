Monza, esonerato Stroppa: il nome in pole per il sostituto (Di martedì 13 settembre 2022) Il Monza ha deciso di cambiare allenatore, è in arrivo la comunicazione ufficiale dell’esonero di Giovanni Stroppa. Il tecnico, protagonista della storica promozione nel campionato di Serie A, è stato sollevato dall’incarico a causa dei pessimi risultati in questo inizio di stagione in massima categoria. La squadra è molto competitiva, sono arrivati calciatori di un certo spessore. Il rendimento in campo non è stato all’altezza: il Monza ha conquistato solo un punto in cinque partite e occupa l’ultima posizione in classifica. Il nome in pole per il sostituto è quello di Claudio Ranieri, già allacciati i primi contatti con il tecnico ex Sampdoria. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Ilha deciso di cambiare allenatore, è in arrivo la comunicazione ufficiale dell’esonero di Giovanni. Il tecnico, protagonista della storica promozione nel campionato di Serie A, è stato sollevato dall’incarico a causa dei pessimi risultati in questo inizio di stagione in massima categoria. La squadra è molto competitiva, sono arrivati calciatori di un certo spessore. Il rendimento in campo non è stato all’altezza: ilha conquistato solo un punto in cinque partite e occupa l’ultima posizione in classifica. Ilinper ilè quello di Claudio Ranieri, già allacciati i primi contatti con il tecnico ex Sampdoria. L'articolo CalcioWeb.

