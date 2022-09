Momix | Moses Pendleton a FQMagazine | “L’uso controllato di sostanze psichedeliche può aiutarci ad aprirci alle esperienze mistiche La mia droga? La natura”

(Di martedì 13 settembre 2022)ha il solespmentre riceve la nostra chiamata nel Connecticut, dove vive. “Di solito mi piace parlare al telefono con il sole in faccia – ci dice come se fossimo lì – ma ci sono dei lavori in corso e ho dovuto cambiare postazione”. Lada cui è circondato, fra boschi, laghi e campi di girasole, è la sua fonte di armonia. Ma è anche ispirazione per i suoi spettacoli. I, il più importante gruppo di dance theatre al mondo, da settembre tornano in Italia con “Alice”. Ma sarebbe meglio dire “Alice inland”, pensando all’apporto visionario dell’artista, figlio della love generation. Esua creatività globale. Psichedelica. “Vanno bene entrambi i titoli”, risponde. Luci, costumi, proiezioni, musica, ...

Torna in Italia la magia dei '', la compagnia di ballerini - illusionisti diretti daPendleton, che ieri sera al Teatro Romano di Verona hanno riscosso grande successo nel debutto dello spettacolo che presenta il meglio ...Al Teatro Romano, per 12 serate, va in scena la magia dei ballerini - illusionisti diretti daPendleton. L'evento 'Back to' è una grande festa per il pubblico. Dal 6 al 18 agosto, la compagnia diretta daPendleton sarà sul palcoscenico del Teatro Romano evocando un mondo di ...General admission tickets are $35 - $49, $17 - $39 for students, $28 - $39 for seniors and military, $15 - $39 for youth ages 6 - 17. Visit uvunoorda.universitytickets.com for tickets and additional ...Finalmente arriva davvero nel capoluogo lombardo l’ultima creazione di Moses Pendleton. Lo spettacolo spostato a causa della pandemia di questi ultimi due anni ha debuttato nel 2019 al Teatro Olimpico ...