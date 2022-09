Barletta, in fiamme struttura Covid dell’ospedale: spostati i pazienti ricoverati in Rianimazione – Video (Di martedì 13 settembre 2022) Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un grosso incendio divampato nei pressi dell’ingresso dell’ospedale “Monsignor Dimiccoli” di Barletta in una struttura dismessa della Protezione civile realizzata per far fronte alla pandemia da Covid. I locali sono vuoti da oltre un anno e anche la strumentazione medica, si apprende da fonti sanitarie, non ci sono più presenti. L’unico reparto adiacente è quello della Rianimazione, i cui pazienti sono stati spostati nelle sale operatorie. “Non c’è stato nessun problema per i pazienti che, in via precauzionale – ha spiegato il direttore sanitario della struttura, Emanuele Tatò – sono stati allontanati dalla zona a rischio e posti in aree sicure, nessun problema neppure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un grosso incendio divampato nei pressi dell’ingresso“Monsignor Dimiccoli” diin unadismessa della Protezione civile realizzata per far fronte alla pandemia da. I locali sono vuoti da oltre un anno e anche la strumentazione medica, si apprende da fonti sanitarie, non ci sono più presenti. L’unico reparto adiacente è quello della, i cuisono statinelle sale operatorie. “Non c’è stato nessun problema per iche, in via precauzionale – ha spiegato il direttore sanitario della, Emanuele Tatò – sono stati allontanati dalla zona a rischio e posti in aree sicure, nessun problema neppure ...

infoitinterno : Ospedale 'Di Miccoli' di Barletta in fiamme. Il video - infoitinterno : Fiamme all'ospedale 'Dimiccoli' di Barletta, pazienti trasferiti a Bisceglie - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Barletta, fiamme nella struttura covid dell’Ospedale Dimiccoli. Nessun ferito - infoitinterno : Barletta, in fiamme la struttura della Protezione civile - infoitinterno : In fiamme struttura Covid dell'ospedale Dimiccoli a Barletta, parla il direttore sanitario -