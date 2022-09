Scuola, dalla Dad alle mascherine: il vademecum con le linee guida anti Covid (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell’anno scolastico 2022/2023 termina la modalità di didattica a distanza anche per gli alunni positivi. Chi ha il raffreddore deve indossare la mascherina, il dispositivo sanitario può essere comunque usato da chiunque su base volontaria Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell’anno scolastico 2022/2023 termina la modalità di didattica a distanza anche per gli alunni positivi. Chi ha il raffreddore deve indossare la mascherina, il dispositivo sanitario può essere comunque usato da chiunque su base volontaria

