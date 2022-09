Quanto costa sposarsi in Italia? (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 2022 è stato l’anno dei matrimonio, ma Quanto costa in media sposarsi in Italia? In realtà la risposta non è semplice, dato che molto dipende da che tipo di matrimonio si sceglie e se si opta per una celebrazione in grande stile o per una più “essenziale”. Sono molte le cose che andrebbero prese in considerazione quando si fa l’inventario per un matrimonio. Paradossalmente, l’atto di sposarsi non richiederebbe esborso di denaro. Si potrebbe infatti recarsi semplicemente in Comune e ufficializzare la propria unione in mezza giornata. I matrimoni tradizionali, però, richiedono di norma un grande investimento economico. Normalmente per un matrimonio, soprattutto se officiato nel Sud Italia ma non solo, le spese sono tutt’altro che irrisorie. Se si opta per un matrimonio civile con ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 2022 è stato l’anno dei matrimonio, main mediain? In realtà la risposta non è semplice, dato che molto dipende da che tipo di matrimonio si sceglie e se si opta per una celebrazione in grande stile o per una più “essenziale”. Sono molte le cose che andrebbero prese in considerazione quando si fa l’inventario per un matrimonio. Paradossalmente, l’atto dinon richiederebbe esborso di denaro. Si potrebbe infatti recarsi semplicemente in Comune e ufficializzare la propria unione in mezza giornata. I matrimoni tradizionali, però, richiedono di norma un grande investimento economico. Normalmente per un matrimonio, soprattutto se officiato nel Sudma non solo, le spese sono tutt’altro che irrisorie. Se si opta per un matrimonio civile con ...

