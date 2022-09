Del Genio: “Prova non esaltante del Napoli con lo Spezia. Due opzioni per Ndombele” (Di lunedì 12 settembre 2022) La vittoria per 1-0 del Napoli contro lo Spezia denota non solo la voglia di non darsi per vinto ma anche i limiti. Si sofferma su questo aspetto il giornalista Paolo Del Genio che, nel corso di Radio Goal, esprime le proprie sensazioni sulla difficile partita di sabato, sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “I partenopei hanno battuto lo Spezia conquistando i tre punti e questa è la cosa più importante. Ma restano dubbi sulla prestazione non esaltante. Guardando il discorso generale il Napoli ne esce bene nella comparazione con le altre big della Serie A. Milan, Inter e Juve hanno grandi difficoltà”. Il cronista Paolo Del Genio ha poi fatto riferimento ai problemi di forma di Ndombele, rivelando quale possono essere le soluzioni per vederlo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) La vittoria per 1-0 delcontro lodenota non solo la voglia di non darsi per vinto ma anche i limiti. Si sofferma su questo aspetto il giornalista Paolo Delche, nel corso di Radio Goal, esprime le proprie sensazioni sulla difficile partita di sabato, sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “I partenopei hanno battuto loconquistando i tre punti e questa è la cosa più importante. Ma restano dubbi sulla prestazione non. Guardando il discorso generale ilne esce bene nella comparazione con le altre big della Serie A. Milan, Inter e Juve hanno grandi difficoltà”. Il cronista Paolo Delha poi fatto riferimento ai problemi di forma di, rivelando quale possono essere le soluzioni per vederlo ...

