Calciomercato com – Veltroni regista del docufilm su Paolo Rossi VIDEO | Nazionali

(Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 16:16:00.com riporta quanto segue: Walterha fatto danel docu-film su: “È stato tutto bello, storia di Paolino e Pablito”. SINOSSI – Bambino gracile all’apparenza e di famiglia proletaria, Paolino gioca a calcio tutti i giorni nei campetti dell’oratorio della sua citta?, Prato. Il talento si nota e, appena quattordicenne, viene chiamato a giocare nella giovanile della grande Juventus, che lo costringe a trasferirsi da solo a Torino. Si rompe il menisco per tre volte all’inizio di una carriera che rischia di non cominciare mai. Dopo essere diventato capocannoniere e aver fatto impazzire l’Italia ai Mondiali in Argentina, durante i quali entra nel cuore di tutti con il soprannome di Pablito, la sua carriera subisce ...

cmdotcom : #Inter mania, c'è chi spera di uscire dalla #Champions: mentalità da #Chievo d'Europa - DiMarzio : #PremierLeague | @Wolves, ora è ufficiale l'arrivo di #DiegoCosta ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @GalatasaraySK, per l’arrivo di #Icardi dal @PSG_inside mancano solo gli ultimi dettagli da sistem… - cmdotcom : Dal rosso a #Pjanic al gol di #Acerbi e al fuorigioco di #Bonucci: qual è l'errore più grave dall'inizio dell'era… - cuadrvdo : RT @cmdotcom: #Inter mania, c'è chi spera di uscire dalla #Champions: mentalità da #Chievo d'Europa -

Calciomercato.com

Commenta per primo Walter Veltroni ha fatto da regista nel docu - film su Paolo Rossi : 'È stato tutto bello, storia di Paolino e Pablito'. SINOSSI - Bambino gracile all'apparenza e di famiglia ...Commenta per primo Seguito anche da Milan e Roma , Douglas Luiz resta nel mirino del Liverpool: i Reds , evidenzia The Express , spingono per il centrocampista dell' Aston Villa e sono pronti a ... Real Madrid: riesplode il caso Asensio e il Milan... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...