AEW | Non solo i Bucks | ma anche Kenny Omega avrebbe inviato segnali di interesse alla WWE

Dopo il putiferio scoppiato a seguito delle parole pronunciate da CM Punk durante la conferenza stampa post All Out, sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui gli Young Bucks avrebbero contattato qualcuno all'interno della WWE per mostrare segni di interesse. La notizia era stata diffusa dal Wrestling Observer, salvo poi essere ritrattata dallo stesso Dave Meltzer. Ringside News ha voluto indagare sulla vicenda e ha trovato conferme su quanto originariamente riportato riguardo ai fratelli Jackson, ma non solo. anche Omega avrebbe mandato segnali Ringside News ha voluto indagare più a fondo sulle indiscrezioni secondo le quali gli Young Bucks avrebbero mandato segnali di interesse alla WWE.

