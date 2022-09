Alessia Marcuzzi | fulmine a ciel sereno | l’improvvisa notizia ha devastato i fan

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 11 settembre 2022) Unaimprovvisa ha gettato nello sconforto i tantissimi fans della celebre presentatrice televisiva capitolina. Quando sembrava ormai tutto pronto per il suo ritorno sul piccolo schermo, purtroppo si è registrato un brusco stop. Proviamo ad analizzare insieme le ragioni Al termine della stagione televisiva 2021, laaveva dato l’annuncio del suo addio alle reti Mediaset. Per evitare il sorgere di falsità sulla questione, la donna scelse di comunicare l’accaduto in prima persona attraverso i suoi canali social, dove ha pubblicato un lungo messaggio iniziato così: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me”.(Websource)Con grande onestà ...