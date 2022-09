Ritorno in classe, 3mila assunzioni in ruolo e oltre 16mila incarichi di supplenze in Piemonte. Tutti i numeri (Di sabato 10 settembre 2022) Il 12 settembre 2022, in Piemonte, riprenderanno le lezioni per 505.110 studentesse e studenti (57.991 nella scuola d’infanzia, 158.816 nella scuola primaria, 107.935 nella scuola secondaria di primo grado e 180.368 nella scuola secondaria di secondo grado) per un totale di 25.430 classi o sezioni, in 540 istituzioni scolastiche statali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022) Il 12 settembre 2022, in, riprenderanno le lezioni per 505.110 studentesse e studenti (57.991 nella scuola d’infanzia, 158.816 nella scuola primaria, 107.935 nella scuola secondaria di primo grado e 180.368 nella scuola secondaria di secondo grado) per un totale di 25.430 classi o sezioni, in 540 istituzioni scolastiche statali. L'articolo .

