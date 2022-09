Napoli-Spezia: le ultime novità di formazione di Sky, Simeone titolare. Mini turnover per Spalletti (Di sabato 10 settembre 2022) ultime notizie di Sky sulle probabili formazioni di Napoli-Spezia, Spalletti lancia Simeone dal primo minuto in Serie A. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport il ballottaggio tra Simeone e Raspadori è stato vinto dall’argentino, che sarà il sostituto di Victor Osimhen, quindi l’ex Sassuolo dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Nello Spezia ci sono molti assenti come Verde ed Ekdal. Napoli-Spezia: probabili formazioni, le ultime notizie Nel Napoli Luciano Spalletti prova fare un Minimo di turnover. Conferma Meret in porta, così come Di Lorenzo a destra e Rrahmani centrale, ma sarà affiancato da Juan Jesus e non da Kim, a sinistra ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022)notizie di Sky sulle probabili formazioni dilanciadal primo minuto in Serie A. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport il ballottaggio trae Raspadori è stato vinto dall’argentino, che sarà il sostituto di Victor Osimhen, quindi l’ex Sassuolo dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Nelloci sono molti assenti come Verde ed Ekdal.: probabili formazioni, lenotizie NelLucianoprova fare unmo di. Conferma Meret in porta, così come Di Lorenzo a destra e Rrahmani centrale, ma sarà affiancato da Juan Jesus e non da Kim, a sinistra ...

