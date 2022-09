Spalletti: «Sirigu? Lasciamo tranquillo Meret sennò dice che nemmeno ora è il titolare» (Di venerdì 9 settembre 2022) Sirigu e Meret. In conferenza stampa Spalletti ha risposto a una domanda su Sirigu e ha parlato anche di Meret. «Sirigu ha un carattere top, oltre ad essere top, ha la personalità di starti addosso, è un piacere avere a che fare con lui. Li sveglia tutti, quelli che ha davanti. Non sarebbe difficile usufruire delle sue qualità, ma finora mi avete detto che facevo confusione… meglio che sto tranquillo, sennò faccio confusione di nuovo. Lasciamolo tranquillo, Alex, sennò dice che non è vero nemmeno ora che è il titolare». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022). In conferenza stampaha risposto a una domanda sue ha parlato anche di. «ha un carattere top, oltre ad essere top, ha la personalità di starti addosso, è un piacere avere a che fare con lui. Li sveglia tutti, quelli che ha davanti. Non sarebbe difficile usufruire delle sue qualità, ma finora mi avete detto che facevo confusione… meglio che stofaccio confusione di nuovo.lo, Alex,che non è veroora che è il». L'articolo ilNapolista.

SOSFanta : ?? Spalletti: 'Raspadori, #Simeone, Osimhen, #Zielinski, Ndombele, Sirigu…' 'Rigorista, rispondo così' ?? - allgoalsnapoli : VIDEO - Spalletti in conferenza: 'Spezia? Vale 3 punti come col Liverpool. Non bastano grandi match, serve continui… - tuttonapoli : Sirigu al posto di Meret? Spalletti: 'No, mi avete detto che facevo confusione con 2 portieri...' - NapoliAddict : Spalletti: “Rigori, rispondo così! Raspadori, Simeone, Osimhen, Zielinski, Ndombele, Sirigu…” #Napoli… -