Mercato dell' usato - Cazoo | addio sogni di gloria

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 settembre 2022), la società britannica specializzata nella vendita di auto usate con un nome che a noi italiani ispirava più di qualche sorrisino e che a inizio anno aveva acquisito per 80 milioni di euro la reggiana brumbrum, annuncia in un comunicato il suo ritiro dall'Europa per concentrarsi sulprincipale del Regno Unito, che la società definisce "il più grande in Europa per le auto usate, del valore di 100 miliardi di sterline ogni anno". Una mossa fatta per raggiungere il tanto agognato pareggio si pensa nel prossimo anno -, dopo aver investito negli scorsi anni milioni di sterline in sponsorizzazioni sportive nel mondo del calcio - Everton, Aston Villa e, in Italia, il Bologna - del Rugby la nazionale gallese ma anche il campionato mondiale svoltosi in Inghilterra e, da buon società britannica, anche la principale lega di freccette nel ...