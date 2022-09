Jamie Campbell Bower sarebbe potuto essere Harry Potter ma una battuta sconcia ha rovinato tutto (Di venerdì 9 settembre 2022) Jamie Campbell Bower (alias Vecna di Stranger Things) in Harry Potter ha interpretato il giovane Gellert Grindewald, ma per un soffio non stava per vestire i panni del protagonista. Ecco cosa è andato storto durante le audizioni Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022)(alias Vecna di Stranger Things) inha interpretato il giovane Gellert Grindewald, ma per un soffio non stava per vestire i panni del protagonista. Ecco cosa è andato storto durante le audizioni

Shahbaz_Nadir2 : RT @emanuelaneri_: Jamie Campbell Bower - START THE FIRE (Live From The Alter) - Shadowfam_4ever : RT @demnelle: come è bello Jamie Campbell bower in #Shadowhunters non lo potrà mai essere nessuno - nicholasbaggins : -GIORNO 5- colpi di cannone: 5 (ammazza) Winona Ryder District 5 Jamie Campbell Bower District 8 Paperino Distri… - nicholasbaggins : Winona Ryder muore di dissenteria (MI SENTO) @tinytenth urla chiedendo aiuto Emilia Clarke lascia entrare… - nicholasbaggins : @call_me_Sasha_ e @tinytenth collaborano Renato Zero spara un dardo velenoso nel collo di @xiadrop, uccidendolo (… -