CdS – “Qui per dimostrare il mio valore”

FIRENZE – "Arrivo in un club molto organizzato e in crescita. E darà anche a me la possibilità di crescere tanto: sono qui peril mio, voglio imparare dall'allenatore e dai compagni". Lo ha dichiarato Antonin Barak nel corso della propria conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Fiorentina: "Bisogna abituarsi a giocare frequentemente, ma è solo una questione di testa, bisogna scendere in campo per vincere tutte le partite. Penso che siamo molto forti e che su ogni fronte possiamo raggiungere i migliori risultati. In carriera non mi era mai capitato di giocare frequentemente così presto, ma so che certe cose possono succedere col mercato. Società, direttori, presidente e allenatore mi hanno fatto stare bene subito e ho avuto immediatamente grande voglia di ...