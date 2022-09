LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break in avvio di quarto set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 40-40 Doppio fallo Sinner, il nono. Ancora parità. AD-40 Gran seconda dell’azzurro, e la risposta di Alcaraz va in corridoio. 40-40 Bravissimo lo spagnolo, che attacca in controtempo e chiude con la volèe di rovescio. 40-30 Non riesce Alcaraz a rispondere al solido dritto di Sinner. Palla del 3-1 per l’azzurro. 30-30 Servizio vincente Sinner. 15-30 Spinge con il dritto Alcaraz togliendo il tempo all’avversario. 15-15 Ottima difesa con il rovescio in back dell’iberico, e Jannik perde il controllo del dritto. 15-0 Servizio esterno vincente Sinner. 1-2 Game Alcaraz. Scappa via la ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA40-40 Doppio fallo, il nono. Ancora parità. AD-40 Gran seconda del, e la risposta diva in corridoio. 40-40 Bravissimo lo spagnolo, che attacca in controtempo e chiude con la volèe di rovescio. 40-30 Non riescea rispondere al solido dritto di. Palla del 3-1 per. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Spinge con il drittotogliendo il tempo all’avversario. 15-15 Ottima difesa con il rovescio in back dell’iberico, e Jannik perde il controllo del dritto. 15-0 Servizio esterno vincente. 1-2 Game. Scappa via la ...

