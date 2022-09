La regina Elisabetta II è morta

(Di giovedì 8 settembre 2022)II,del Regno Unito, èoggi, 8 settembre 2022. Le sue condizioni di salute erano state definite “preocupanti” e si erano aggravate nelle ultime ore. Tutti i 4 figli dellae i nipoti William e Harry si erano subito messi in viaggio per raggiungerla a Balmoral, preoccupati dalla notizia sulle sue condizioni di salute. La vita dellaIIII, nata a Londra il 21 aprile 1926, è statadel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Figlia maggiore del re Giorgio VI e di sua moglieè diventa erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII. Nel 1947 ha sposato il principe Filippo Mountbatten, morto il 9 ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - EliGun_ : RT @Agenzia_Ansa: La regina Elisabetta, 96 anni, è morta oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli… - magnificacapra : RT @mandyinzland: Nemmeno la Regina Elisabetta è riuscita a reggere l’ultimo selfie di Zayn Malik… -

LaII è morta. La sovrana è deceduta all'età di 96 anni dopo aver affrontato diversi problemi di salute. Solo un anno fa è venuto a mancare il marito di, il Principe ...LaII del Regno Unito è morta giovedì a 96 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dopo che nel pomeriggio si erano diffuse le prime notizie su un aggravamento delle sue condizioni di ...Dopo 70 anni di regno per la Regina Elisabetta, difficile ci siano novità e colpi di scena intorno al suo lavoro da monarca. Eppure la nomina di Liz Truss come nuovo primo ministro del Regno Unito ha… ...Il Regno Unito e il mondo dicono addio alla regina Elisabetta II, deceduta oggi 8 settembre 2022 nel tardo pomeriggio a 96 anni nel castello di Balmoral in Scozia, dimora che era diventata ormai ...