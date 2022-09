Ex Uomini e Donne contro la proposta di Alessandro Basciano a Sophie a Venezia (Di giovedì 8 settembre 2022) La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni ha smosso molti. In pochi si aspettavano che l’ex protagonista di Uomini e Donne potesse fare un gesto così importante sul red carpet di Venezia 79 e invece così è stato. L’influencer ha accettato. Sicuramente saranno felici tutti i fan del Grande Fratello Vip che hanno creduto nel loro amore, iniziato proprio qualche mese fa nella casa più spiata d’Italia. Alessandro Basciano criticato dopo la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni a Venezia 79 La proposta di matrimonio dell’ex gieffino ha senz’altro diviso il pubblico. Se da un lato c’è chi ha adorato questa incredibile sorpresa, dall’altro c’è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Ladi matrimonio diCodegoni ha smosso molti. In pochi si aspettavano che l’ex protagonista dipotesse fare un gesto così importante sul red carpet di79 e invece così è stato. L’influencer ha accettato. Sicuramente saranno felici tutti i fan del Grande Fratello Vip che hanno creduto nel loro amore, iniziato proprio qualche mese fa nella casa più spiata d’Italia.criticato dopo ladi matrimonio aCodegoni a79 Ladi matrimonio dell’ex gieffino ha senz’altro diviso il pubblico. Se da un lato c’è chi ha adorato questa incredibile sorpresa, dall’altro c’è ...

