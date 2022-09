Esordio amaro per la Roma in Europa League: i giallorossi sconfitti dal Ludogorets (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Ludogorets sconfigge 2-1 la Roma nel match valido per la prima giornata del gruppo C di Europa League disputato alla Ludogorets Arena di Razgrad in Bulgaria. Al vantaggio dei padroni di casa con Cauly al 72? replica Shomurodov all’86’; due minuti dopo arriva il gol partita di Nonato. Nell’altro incontro del girone il Betis Siviglia vince 2-0 in trasferta sul campo Hjk Helsinki. La partita Inizio in attacco per i padroni di casa con Despodov, meteora Cagliari, che salta Mancini al 4?. La soluzione cercata è un ibrido fra tiro e suggerimento per il compagno e la palla finisce sul fondo. Poco dopo la Roma protesta per un rigore non concesso a Pellegrini. È il capitano, comunque, l’uomo che costruisce più occasioni per gli ospiti: suo il primo tiro in porta al 12?. A cavallo della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilsconfigge 2-1 lanel match valido per la prima giornata del gruppo C didisputato allaArena di Razgrad in Bulgaria. Al vantaggio dei padroni di casa con Cauly al 72? replica Shomurodov all’86’; due minuti dopo arriva il gol partita di Nonato. Nell’altro incontro del girone il Betis Siviglia vince 2-0 in trasferta sul campo Hjk Helsinki. La partita Inizio in attacco per i padroni di casa con Despodov, meteora Cagliari, che salta Mancini al 4?. La soluzione cercata è un ibrido fra tiro e suggerimento per il compagno e la palla finisce sul fondo. Poco dopo laprotesta per un rigore non concesso a Pellegrini. È il capitano, comunque, l’uomo che costruisce più occasioni per gli ospiti: suo il primo tiro in porta al 12?. A cavallo della ...

