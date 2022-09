Mozambico, la chat disperata del prete durante l’attacco: «Stanno per uccidermi, li perdono: fatelo anche voi» (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendiando la casa. Se non vi risento, approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze e per dirvi che vi ho voluto bene». Era convinto di morire don Loris Vignandel, il prete friulano scampato all’attentato di questa mattina in Mozambico, dove ha perso la vita Suor Maria Coppi. Mentre i ribelli incendiavano la struttura in cui si trovava insieme agli altri religiosi della missione, don Loris ha voluto rivolgere un ultimo saluto nella chat Telegram della Diocesi di Pordenone. «Ricordatevi di me nella preghiera. Se il buon Dio me ne darà la grazia, vedrò di proteggervi da là. Ho perdonato chi eventualmente mi ucciderà. fatelo pure voi.Un abbraccio». Poco dopo aver inviato questi messaggi, don Loris e il suo collega don Lorenzo sono riusciti a nascondersi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso.incendiando la casa. Se non vi risento, approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze e per dirvi che vi ho voluto bene». Era convinto di morire don Loris Vignandel, ilfriulano scampato all’attentato di questa mattina in, dove ha perso la vita Suor Maria Coppi. Mentre i ribelli incendiavano la struttura in cui si trovava insieme agli altri religiosi della missione, don Loris ha voluto rivolgere un ultimo saluto nellaTelegram della Diocesi di Pordenone. «Ricordatevi di me nella preghiera. Se il buon Dio me ne darà la grazia, vedrò di proteggervi da là. Ho perdonato chi eventualmente mi ucciderà.pure voi.Un abbraccio». Poco dopo aver inviato questi messaggi, don Loris e il suo collega don Lorenzo sono riusciti a nascondersi ...

