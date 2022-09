Highlights e gol Atletico Madrid-Porto 2-1 | Champions League 2022 23 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Termina 2-1 il match tra, partita valida per la prima giornata del gruppo B della Uefa/23. La partita è stata decisa dalle reti di Mario Hermoso al 91? e di Giezmann al 101? per l’, per ilcalcio di rigore al 96? di Mateus Uribe per il momentaneo 1-1. Ecco ilcon glidel match. SportFace.