Come riciclo dei vecchi vasi | Non ne comprerai mai più nuovi | Fai da te Riciclo creativo! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come Riciclo dei vecchi vasi: approfondiamo insieme! Chi ama avere piante in casa o sul balcone, sa quanto è importante anche l'estetica del vaso, soprattutto dentro casa. Solitamente, si acquistano in terracotta, quindi hanno una tonalità marroncina/rame. Col tempo, questo tipo di vaso può rovinarsi e perdere vivacità, arrivando così il momento di cambiarli poiché non ci colpiscono più. Niente panico, non dovrete assolutamente buttarli via tutti e ricomprali, vi basterà rinnovarli! Ebbene sì, che si siano rovinati o che la terracotta vi abbia stufato, i vasi si possono dipingere, ottenendo così le illustrazioni o le texture che più desideriamo. Per prima cosa, se possibile dovrete rimuovere la pianta e tutte la terra che si troverà all'interno, sarà molto più semplice colorare il ...

