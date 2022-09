Brindisi | incidente sul cavalcavia | morto 37enne Nella notte

(Di mercoledì 7 settembre 2022) È accaduto alle due e mezza circa. A bordo della sua moto ilstava percorrendo ilDe Gasperi, a. Per cause da dettagliare ha perso il controllo del veicolo. Èsul colpo nel rovinoso impatto con il guardrail. L'articolosul proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : #Brindisi: incidente sul cavalcavia, morto 37enne - GianfLuca : @CarloCalenda I posti più adatti sono Gorizia/Trieste e Brindisi . Con i venti prevalenti sull'Italia da Ovest , i… - fulviagr : A proposito del deposito di GNL a #Brindisi hanno ragione i #NoTap, il sindaco e @europaverdebr . 'Lo sviluppo che… - LaGazzettaWeb : Brindisi, lite dopo l'incidente: prima i pugni e poi partono le coltellate - linosegna : RT @nicomanetta1: Lite dopo l'incidente stradale per una mancata precedenza e spunta un coltello: ferito un uomo #Taxi #Abusivi #NoUber #No… -

BrindisiReport

È accaduto alle due e mezza circa. A bordo della sua moto il 37enne stava percorrendo il cavalcavia De Gasperi, a Brindisi. Per cause da dettagliare ha perso il controllo del veicolo. È morto sul colp ...Il dramma si è verificato intorno alle ore 2.30 di stanotte. Ha perso la vita un 37enne alla guida di uno scooter di grossa cilindrata. Non vi sono altri mezzi coinvolti nel sinistro, rilevato dai pol ...