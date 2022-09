Brescia, 14enne muore cinque giorni dopo un malore sul campo da calcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) commenta Un quattordicenne è morto cinque giorni dopo aver accusato un arresto cardiaco mentre si allenava con la squadra di calcio con cui avrebbe voluto disputare la nuova stagione. Il malore era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 settembre 2022) commenta Un quattordicenne è mortoaver accusato un arresto cardiaco mentre si allenava con la squadra dicon cui avrebbe voluto disputare la nuova stagione. Ilera ...

