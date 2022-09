Barcellona-Viktoria Plzen | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro belga Lawrence Visser, coadiuvato come assistenti dai connazionali Vanyzere e Nijssen, e dal quarto uomo Van Driessche. VAR e AVAR saranno rispettivamente il francese Millot e il portoghese Martins. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Spotify Camp Nou di. Dopo il terzo posto costato l’eliminazione nella scorsa edizione, ilè pronto a tornare ad avere un ruolo da protagonista in Champions. L’arrivo sulla panchina di Xavi ha ridato entusiasmo ad un ambiente privo di motivazioni. Ne è una dimostrazione l’ottimo avvio di stagione in Liga con tre vittorie nette e un pareggio nelle prime ...

SoloLazio1 : Barcellona Viktoria Plzen, l'arbitro vede un fallo di Christensen, l'arbitro aveva deciso di espellerlo, ma il VAR… - PianetaMilan : #BarcellonaViktoriaPlzen, le formazioni ufficiali: #Kessie titolare / News #ChampionsLeague - FcInterNewsit : Youth League, parte bene il Barcellona: battuto 3-0 il Viktoria Plzen nel primo match - news24_inter : ?????#Xavi: «Ogni partita una guerra, anche con l’#Inter. Serve umiltà» - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Barcellona vs Viktoria Plzen – pronostico e possibili formazioni #7settembre #championsleague -

Il girone in cui si ritrovano i nerazzurri infatti è letteralmente infernale: oltre ai tedeschi, favoriti per la vetta della classifica, ci sonoPlzen . I milanesi avranno l'...DIRETTAPLZEN (RISULTATO 1 - 0): COLPISCE KESSIÈ Inizia la direttaPlzen, sfida valevole per il gruppo C di Champions League. Prima occasione degna di nota al secondo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...