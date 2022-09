Premier League, giornata 6: Antony debutta col botto (Di lunedì 5 settembre 2022) Il neo acquisto Antony mette subito la firma nel successo del Manchester United contro l’Arsenal, Haaland ancora a segno ma è solo pareggio per il Manchester City. Vincono Tottenham e Chelsea, pari nel derby per il Liverpool. Di seguito l’analisi della giornata 6 di Premier League. Premier League – giornata 6: Man. United-Arsenal 3-1, Aston Villa-Man. City 1-1, Tottenham-Fulham 2-1 Ten Haag sembra proprio aver trovato la quadra del suo Manchester United: i Red Devils infatti infilano la quarta vittoria consecutiva sconfiggendo anche l’Arsenal col punteggio di 3-1. Apre le marcature l’ultimo arrivato, Antony, pareggio di Saka che dura poco perché Rashford firma una doppietta chiudendo i conti. I Gunners restano comunque in testa alla classifica. Non ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il neo acquistomette subito la firma nel successo del Manchester United contro l’Arsenal, Haaland ancora a segno ma è solo pareggio per il Manchester City. Vincono Tottenham e Chelsea, pari nel derby per il Liverpool. Di seguito l’analisi della6 di6: Man. United-Arsenal 3-1, Aston Villa-Man. City 1-1, Tottenham-Fulham 2-1 Ten Haag sembra proprio aver trovato la quadra del suo Manchester United: i Red Devils infatti infilano la quarta vittoria consecutiva sconfiggendo anche l’Arsenal col punteggio di 3-1. Apre le marcature l’ultimo arrivato,, pareggio di Saka che dura poco perché Rashford firma una doppietta chiudendo i conti. I Gunners restano comunque in testa alla classifica. Non ...

