Pogba, ora è dramma Juve: "Si opera", quanto dovrà restare fuori (Di lunedì 5 settembre 2022) Nuova tegola su Paul Pogba e sulla Juventus: il centrocampista francese si dovrà operare al ginocchio destro infortunato in precampionato e rischia fino a 60 giorni di stop. Potrebbe saltare, dunque, anche i Mondiali in Qatar con la sua Francia. L'ex Manchester United, tornato in bianconero da svincolato questa estate, ieri e oggi ha provato a correre alla Continassa: doveva essere l'antipasto del rientro, dopo la terapia conservativa portata avanti queste settimane proprio per preservare le possibilità di giocare i Mondiali. Evidentemente, però, i riscontri non sono stati positivi. Pogba aveva riportato a luglio una lesione al menisco laterale del ginocchio. Per mister Max Allegri è forse la peggiore delle notizie, perché proprio dai piedi di Pogba passano le speranze di rivedere la ...

