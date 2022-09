Golf, LIV Series: va a Dustin Johnson la tappa di Boston (Di lunedì 5 settembre 2022) Va a Dustin Johnson il quarto appuntamento della LIV Series Golf, la superlega araba, che nel week-end ha fatto tappa a Boston. Sul percorso del The International Golf Club il Golfista americano si è piazzato davanti al cileno Joaquin Niemann e all’indiano Anirban Lahiri. “Volevo finalmente ottenere la mia prima vittoria qui e ora posso dire di avercela fatta. Ho giocato sicuramente bene e sono soddisfatto di quanto fatto”, ha detto Johnson al termine dell’ultima giornata di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Va ail quarto appuntamento della LIV, la superlega araba, che nel week-end ha fatto. Sul percorso del The InternationalClub ilista americano si è piazzato davanti al cileno Joaquin Niemann e all’indiano Anirban Lahiri. “Volevo finalmente ottenere la mia prima vittoria qui e ora posso dire di avercela fatta. Ho giocato sicuramente bene e sono soddisfatto di quanto fatto”, ha dettoal termine dell’ultima giornata di gara. SportFace.

sportface2016 : #Golf, #LIVSeries: va a Dustin #Johnson la tappa di Boston - PdrGolfClub : Cameron Smith, numero due del ranking mondiale, lascia il Pga Tour per passare alla Superlega araba per via di un'o… - theshieldofspo1 : I golfisti della superlega araba non saranno presenti in Inghilterra. #TSOS // #LIVGolf // #DPWorldTour // #Golf - Danilo19782011 : @SharkGregNorman @LIVGolfInv Io penso che i soldi ne prendono già a vagonate e se vai nel liv hai finito col golf… - fg2261 : @LIVGolfLatest Hai ragione. Da una parte si gioca a golf, dall'altra c'è LIV. -

Golf, LIV Series: va a Dustin Johnson la tappa di Boston SPORTFACE.IT Golf, LIV Series: va a Dustin Johnson la tappa di Boston Va a Dustin Johnson il quarto appuntamento della LIV Series Golf, la superlega araba, che nel week-end ha fatto tappa a Boston. Sul percorso del The International Golf Club il golfista americano si è ... Superlega, Gooch leader a Boston. Johnson sale, cede Smith L'americano avvicina la prima vittoria nella LIV Series Golf grazie a un secondo giro in 65 (-5) su un totale di 128 (63 65, -12) colpi ... Va a Dustin Johnson il quarto appuntamento della LIV Series Golf, la superlega araba, che nel week-end ha fatto tappa a Boston. Sul percorso del The International Golf Club il golfista americano si è ...L'americano avvicina la prima vittoria nella LIV Series Golf grazie a un secondo giro in 65 (-5) su un totale di 128 (63 65, -12) colpi ...