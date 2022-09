WWE: Match ad altissima intensità tra Ricochet e Carmelo Hayes, Worlds Collide parte alla grande (Di domenica 4 settembre 2022) In questo momento sta andando in scena NXT Worlds Collide, Premium Live Event che vedrà definitivamente calare il sipario su NXT UK, con tutte le cinture della divisione britannica che verranno unificate con quelle di NXT. Primo Match di serata è stato quello tra Ricochet e Carmelo Hayes valido per il North American Championship, un incontro nato all’improvviso questa settimana quando Rico ha deciso di tornare ad NXT per lanciare la sfida a Carmelo che reclamava uno sfidante per non rimanere fuori dalla card del PLE. grande spettacolo Era facile prevedere un gran Match tra due fenomeni delle acrobazie e della velocità e così è stato, l’incontro di apertura di Worlds ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 4 settembre 2022) In questo momento sta andando in scena NXT, Premium Live Event che vedrà definitivamente calare il sipario su NXT UK, con tutte le cinture della divisione britannica che verranno unificate con quelle di NXT. Primodi serata è stato quello travalido per il North American Championship, un incontro nato all’improvviso questa settimana quando Rico ha deciso di tornare ad NXT per lanciare la sfida ache reclamava uno sfidante per non rimanere fuori dcard del PLE.spettacolo Era facile prevedere un grantra due fenomeni delle acrobazie e della velocità e così è stato, l’incontro di apertura di...

