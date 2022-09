Serata magica per l’Udinese, Roma travolta 4-0 (Di domenica 4 settembre 2022) UDINE (ITALPRESS) – Un’Udinese straripante abbatte la peggior Roma della stagione, che esce con le ossa rotte dalla Dacia Arena perdendo per 4-0. Una gara approcciata male fin da subito per l’ormai ex capolista, che spiana la strada ai propri avversari con due grossolani errori individuali di Karsdorp e Rui Patricio che favoriscono le reti di Udogie e Samardzic. Gli altri due gol firmati da Pereyra prima e Lovric poi chiudono definitivamente la contesa. Alla prima occasione, i bianconeri passano subito in vantaggio. Al 5? Pereyra crossa dalla destra, Karsdorp sbaglia ingenuamente il retropassaggio di petto senza accorgersi dell’arrivo da dietro di Udogie che ci mette il piede, anticipa Rui Patricio in uscita e mette dentro l’1-0. Gli ospiti provano a reagire e al 14? vanno vicini al pari con Dybala, che si fa parare un sinistro ravvicinato da Silvestri dopo un assist ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) UDINE (ITALPRESS) – Un’Udinese straripante abbatte la peggiordella stagione, che esce con le ossa rotte dalla Dacia Arena perdendo per 4-0. Una gara approcciata male fin da subito per l’ormai ex capolista, che spiana la strada ai propri avversari con due grossolani errori individuali di Karsdorp e Rui Patricio che favoriscono le reti di Udogie e Samardzic. Gli altri due gol firmati da Pereyra prima e Lovric poi chiudono definitivamente la contesa. Alla prima occasione, i bianconeri passano subito in vantaggio. Al 5? Pereyra crossa dalla destra, Karsdorp sbaglia ingenuamente il retropassaggio di petto senza accorgersi dell’arrivo da dietro di Udogie che ci mette il piede, anticipa Rui Patricio in uscita e mette dentro l’1-0. Gli ospiti provano a reagire e al 14? vanno vicini al pari con Dybala, che si fa parare un sinistro ravvicinato da Silvestri dopo un assist ...

