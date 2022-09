"Quale ministero porto a Milano": la clamorosa sfida di Matteo Salvini (Di domenica 4 settembre 2022) Tutti i leader a Cernobbio, per il Forum Ambrosetti. Tra i loro interventi anche quello di Matteo Salvini, che torna a parlare delle sanzioni, dopo aver affermato di ritenere necessario rivedere quelle contro la Russia, alla luce delle conseguenze pesantissime che sta pagando l'Italia. "A occhio il dibattito sulle sanzioni si sta allargando", ha premesso il leghista. "Come per superare il Covid l'Europa ci ha offerto uno scudo per combattere l'energia non basterà ridurre il termostato - ha poi aggiunto -. Andiamo avanti sulla via delle punizioni del regime che ha aggredito ma proteggendo i nostri imprenditori e lavoratori perché vincere guerra e ritrovarsi poi un Paese in ginocchio non servirebbe a molto", ha sottolineato. Salvini ha poi messo in chiaro: "Andiamo al governo e cambiamo le alleanze? No. Restiamo profondamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Tutti i leader a Cernobbio, per il Forum Ambrosetti. Tra i loro interventi anche quello di, che torna a parlare delle sanzioni, dopo aver affermato di ritenere necessario rivedere quelle contro la Russia, alla luce delle conseguenze pesantissime che sta pagando l'Italia. "A occhio il dibattito sulle sanzioni si sta allargando", ha premesso il leghista. "Come per superare il Covid l'Europa ci ha offerto uno scudo per combattere l'energia non basterà ridurre il termostato - ha poi aggiunto -. Andiamo avanti sulla via delle punizioni del regime che ha aggredito ma proteggendo i nostri imprenditori e lavoratori perché vincere guerra e ritrovarsi poi un Paese in ginocchio non servirebbe a molto", ha sottolineato.ha poi messo in chiaro: "Andiamo al governo e cambiamo le alleanze? No. Restiamo profondamente, ...

microcerotis : @AcchiappaMosche @boni_castellane @Sbrn65 ENI: quale responsabilità dello Stato azionista? - PriviteraMarco : @Vito68122235 Caro Dott. De Vita, da comune cittadino italiano, vorrei capire una volta per tutte, come sia possibi… - AntJPlissken : @DSantanche A quale di questi darete il ministero della sanità? Siete fascisti,siete no vax,siete amici di putin,si… - Danielereca : @lucfreemind @weblicitynet @Ilona_ple @Vita66011510 A parte che è un articolo di un mese fa, fenomeno, del quale ha… - RONNIE82977209 : @Fra_tante3 @gparagone Quale modo migliore per mettere nuovamente Roby speranza al ministero della salute? Togliere… -