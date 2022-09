Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022)DEL 03 SETTEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’AUTOSTRADA A24-TERAMO, CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE LA RAMPA D’IMMISSIONE SUL GRA IN DIREZIONE CARREGGIATA ESTERNA. PERMANGONO DISAGI E CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA DIRAMAZIONE-SUD A SEGUITO DI PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE CHE PROVOCA CODE TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE-SUD. PRESTARE ATTENZIONE. SEMPRE SUL GRA SEGNALIAMO TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E ...